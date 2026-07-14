Spectacle Les Maîtres de L’Impro salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Les Maîtres de L’Impro

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16.99

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-13 21:00:00

fin : 2027-02-13 22:30:00

Date(s) :

2027-02-13

Bienvenue dans “Les Maîtres de l’Impro”, un spectacle d’improvisation explosif où tout se crée sous vos yeux !

À partir de vos idées, ces artistes survoltés enchaînent scènes délirantes, histoires improbables et rebondissements inattendus.

Leur super-pouvoir ? Une répartie fulgurante, une imagination sans limite… et un talent qui fait d’eux les véritables maîtres de l’improvisation et de l’humour !

Ils sont rapides, imprévisibles, brillants. Leur mission sauver le rire avant qu’il ne disparaisse définitivement.

Interactif, rythmé et 100 % imprévisible, ce spectacle vous embarque dès les premières secondes.

Un show drôle, intelligent et plein d’énergie, porté par des improvisateurs parmi les meilleurs de leur catégorie.

Prêts à sauver le rire avec eux ?

Spectacle tout public

Durée 1h20

Artistes Les ZincTout public

16.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

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English :

Welcome to *Les Ma%EEtres de l’Impro*, an explosive improv show where everything is created right before your eyes!

%C0 Based on your ideas, these high-energy performers string together wild scenes, improbable stories, and unexpected twists.

Their superpower? Lightning-fast comebacks, boundless imagination… and a talent that makes them the true masters of improv and humor!

They’re fast, unpredictable, and brilliant. Their mission: to save laughter before it disappears forever.

Interactive, fast-paced, and 100% unpredictable, this show draws you in from the very first seconds.

A funny, intelligent, and energetic show, performed by some of the best improvisers in their field.

Ready to save laughter with them?

Suitable for all ages

Running time: 1 hour 20 minutes

Artists: Les Zinc

L’événement Spectacle Les Maîtres de L’Impro Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY