Spectacle Les parents viennent de mars, les enfants du MacDo, Chez Maman La Barroise Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Spectacle Les parents viennent de mars, les enfants du MacDo, Chez Maman

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Après la version Chez Papa de ce gros succès de l’humour, si on retrouvait les mêmes enfants du point de vue de leur mère pour rire en famille ?

L’autre volet du gros succès familial, un effet miroir déformant après Papa, place à Maman !

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans la comédie qui réconcilie tout le monde !

Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon.

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !Tout public

23 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 25 92 62 59 billetterie@coeurdescene.fr

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English :

After the Chez Papa version of this comedy hit, how about a family laugh with the same kids from their mother’s point of view?

The other part of the family hit, a distorting mirror effect: after Dad, it’s time for Mom!

A real social phenomenon that brings the whole family, from 10 to 99, to the theater: the comedy that brings everyone together!

Of course, we adore our children. But sometimes…

Of course we adore our parents. But sometimes…

A funny and tender illustration of these universal relationships through the tableaux of life shared by a mother and her children, both boys and girls.

The stage is set for a series of ordinary scenes that become jubilant when the pin is well placed: baby, childhood, adolescence… Every age has its joys and difficulties!

L’événement Spectacle Les parents viennent de mars, les enfants du MacDo, Chez Maman Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-27 par OT SUD MEUSE