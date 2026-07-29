Spectacle Les Zéboulis Place Bernard Moitessier La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Spectacle Les Zéboulis

Place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Danse et arts visuels Collectif a.a.O.

Tout public de 6 mois à 5 ans

.

Place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance and Visual Arts? a.a.O. Collective

For all ages from 6 months to 5 years

L’événement Spectacle Les Zéboulis La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle