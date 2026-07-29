Spectacle Les Zéboulis Place Bernard Moitessier La Rochelle
samedi 12 décembre 2026 · Place Bernard Moitessier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Spectacle Les Zéboulis
Place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Danse et arts visuels Collectif a.a.O.
Tout public de 6 mois à 5 ans
.
Place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
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English :
Dance and Visual Arts? a.a.O. Collective
For all ages from 6 months to 5 years
L’événement Spectacle Les Zéboulis La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle
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