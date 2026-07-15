Spectacle Longtemps, je me suis couché de bonne heure Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Longtemps, je me suis couché de bonne heure

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-24 19:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-24

Ne vous fiez pas à son inspiration littéraire car la Compagnie Frenhofer a le chic pour détourner ses sources et emmener le public dans des contrées aussi potaches que rusées qui prêtent à rire autant qu’à penser et provoquent un étonnement vivifiant.

Ne vous fiez pas à son inspiration littéraire car la Compagnie Frenhofer a le chic pour détourner ses sources et emmener le public dans des contrées aussi potaches que rusées qui prêtent à rire autant qu’à penser et provoquent un étonnement vivifiant. À partir de la première phrase de la première partie du premier chapitre du premier tome de À la Recherche du temps perdu , la compagnie trouve chez Proust matière à explorer l’enfance et les souvenirs, le temps perdu et le sommeil qui tarde à venir. La chambre d’enfant est l’épicentre de ce spectacle ludique qui puise dans des esthétiques aussi contrastées que celles de la marionnette, de la bande dessinée ou de la théorie critique de l’École de Francfort, pour donner corps aux vertus émancipatrices de l’imaginaire.

Durée estimée 1h. À partir de 8 ans.

Conception Flavien Bellec, Étienne Blanc / Cie Frenhofer, avec Flavien Bellec, Étienne Blanc, Solal Forte. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Longtemps, je me suis couché de bonne heure

Do not be misled by its literary inspiration, for the Compagnie Frenhofer has a knack for reinterpreting its sources and taking the audience on a journey through worlds that are as mischievous as they are clever worlds that make you laugh as much as they make you think, and provoke a refreshing…

L’événement Spectacle Longtemps, je me suis couché de bonne heure Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité