Spectacle: Lord Betterave Comedy Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle: Lord Betterave

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Avec son humour décalé, Lord Betterave revisite 300 000 ans d’histoire humaine. Entre observations absurdes, satire mordante et réflexions sur notre époque, il livre un spectacle aussi irrévérencieux qu’intelligent, où rien n’échappe à son regard.

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With his offbeat humor, Lord Betterave takes a fresh look at 300,000 years of human history. Combining absurd observations, biting satire, and reflections on our times, he delivers a show that is as irreverent as it is intelligent, in which nothing escapes his keen eye.

L’événement Spectacle: Lord Betterave Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme