Spectacle: Lord Betterave Comedy Palace Valence
jeudi 31 décembre 2026 · Comedy Palace · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle: Lord Betterave
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Avec son humour décalé, Lord Betterave revisite 300 000 ans d’histoire humaine. Entre observations absurdes, satire mordante et réflexions sur notre époque, il livre un spectacle aussi irrévérencieux qu’intelligent, où rien n’échappe à son regard.
.
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With his offbeat humor, Lord Betterave takes a fresh look at 300,000 years of human history. Combining absurd observations, biting satire, and reflections on our times, he delivers a show that is as irreverent as it is intelligent, in which nothing escapes his keen eye.
L’événement Spectacle: Lord Betterave Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier de cuisine en binôme Brunch Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 22 juillet 2026
- Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 22 juillet 2026
- Atelier enfants Peinture sur céramique Musée de Valence Valence 22 juillet 2026
- Soirées La tournée ludique Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence 22 juillet 2026
- Les marchés nocturnes d’artisans et créateurs Champ de Mars Valence 22 juillet 2026