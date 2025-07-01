Spectacle: Madame Arthur enflamme Bourg Lès Valence Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Spectacle: Madame Arthur enflamme Bourg Lès Valence

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

Nouveau spectacle musical du cabaret mythique de Pigalle. Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original qui revisite les plus grands classiques de la chanson française.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

New musical show from the legendary Pigalle cabaret. Four drag artists set the whole of France alight with an original singing tour revisiting the greatest classics of French chanson.

