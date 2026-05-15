Spectacle Malik Fares J’ai peur de ma femme Avenue Des Tamaris Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Malik Fares J’ai peur de ma femme

Jeudi 11 juin 2026 de 20h à 21h. Avenue Des Tamaris Auditorium du Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Le Rotary club Aix Sextius vous invite à une soirée exceptionnelle avec Malik Fares et son spectacle “J’ai peur de ma femme” ! Une soirée placée sous le signe de l’humour, du partage… et de la solidarité.

Les bénéfices permettront de financer une “Josette”, un équipement tout terrain qui permet aux personnes atteintes de la maladie de Charcot de retrouver le plaisir des promenades et de l’accès à la nature.



Parce qu’au-delà des rires, cette soirée permettra d’offrir

plus de liberté,

des moments en famille,

et un peu d’évasion à ceux qui en ont le plus besoin.



Venez nombreux ! En famille, entre amis, entre collègues…n’hésitez pas à partager ce message dans vos réseaux!

Rire ensemble pour une belle cause ! .

Avenue Des Tamaris Auditorium du Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis Aix-en-Provence 13616 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rotary.aixsextius@gmail.com

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English :

The Rotary Club Aix Sextius invites you to an exceptional evening with Malik Fares and his show ?J?ai peur de ma femme? ! An evening of humor, sharing? and solidarity.

L’événement Spectacle Malik Fares J’ai peur de ma femme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence