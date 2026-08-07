Spectacle Malik Fares J’ai peur de ma femme La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
mercredi 30 septembre 2026 · La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Malik Fares J’ai peur de ma femme
Mercredi 30 septembre 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30 21:45:00
Date(s) :
2026-09-30
Musulman sur le papier, le profil fait peur En vrai c’est lui qui tremble.
Sa femme est eurasienne. Catholique. Et beaucoup plus riche que lui.
Malik Fares, démonte sa vie de couple depuis l’intérieur. Son rôle de beau-père, et de père sa place d’homme tout y passe, sans filtre et souvent à ses dépens..
Un spectacle drôle, honnête et légèrement dangereux à voir en couple.
Parce que certaines vérités font rire… jusqu’au retour à la maison.
Un spectacle sur le couple, l’identité et la virilité raconté par celui qui a perdu sur les trois tableaux.
Venez rire de moi ! Oui j’ai peur de ma femme. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
On paper, he’s a Muslim—that profile is scary. In reality: he’s the one who’s trembling.
L’événement Spectacle Malik Fares J’ai peur de ma femme Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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