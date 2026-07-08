Spectacle MANGÉ Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle MANGÉ

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 11:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Dans un spectacle qui mêle théâtre, radio et cuisine, Christophe Hocké et Benoît Barbier Lemennais invitent huit paysannes et paysans interprètes à quitter leurs fermes et à occuper la scène du théâtre.

Dans un spectacle qui mêle théâtre, radio et cuisine, Christophe Hocké et Benoît Barbier Lemennais invitent huit paysannes et paysans interprètes à quitter leurs fermes et à occuper la scène du théâtre. Ensemble, ils proposent une réflexion sociale et joyeuse sur notre relation à la nourriture et à sa production. En partageant leurs pratiques, leurs questionnements et leurs luttes, elles et ils témoignent de réalités individuelles et parfois discordantes et révèlent toute la complexité de l’adage nous sommes ce que nous mangeons .

Écriture, dramaturgie Christophe Hocké, Benoît Barbier Lemennais, Mise en scène Christophe Hocké

Cuisine au plateau Clément Charlot, Musique live Mocke, Chevalrex.

Avec un collectif de paysan·nes et la participation des artistes invité·es pendant le festival.

En partenariat avec Radio Phénix et la Cité de l’Alimentation.

Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2

Durée 2h avec un marché paysan et une cantine bio. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle MANGÉ

In a show that blends theatre, radio and cooking, Christophe Hocké and Benoît Barbier Lemennais invite eight farmers who also act to leave their farms and take to the stage.

L’événement Spectacle MANGÉ Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité