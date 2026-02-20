Spectacle Meryem Benoua Reflets La Barroise Bar-le-Duc
Spectacle Meryem Benoua Reflets
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !
C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?
Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner !
Détails des catégories
– Le Carré Or Chaises correspond aux 5 premières rangées de chaises juste devant la scène, ce sont les places les plus proches de l’artiste.
– Le Carré Or Gradins correspond aux 4 premières rangées du gradin pour profiter d’une vue dégagée et proche de la scène tout en profitant du confort des sièges du gradin.
– La Catégorie 1 Chaises correspond aux chaises à partir de la 6ème rangée pour profiter d’une proximité directe de la scène et de l’artiste à un tarif abordable.
– La Catégorie 1 Gradin correspond aux sièges à partir de la 5ème rangée du gradin pour profiter du confort du gradin à un prix abordable.
Informations pratiques
– Ouverture des portes à 19h30
– Buvette sur place
– Parkings gratuits sur place et à proximité de la salleTout public
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49
English :
Don’t let that pretty smile fool you she’ll surprise you!
She’s the kind of girlfriend you can have a good laugh with and who doesn’t give a damn about appearances. You know the type?
Meryem Benoua imposes an atypical stage style all her own. Both theatrical and sparkling, she’ll never cease to amaze you!
Category details:
– Carré Or Chaises corresponds to the first 5 rows of chairs in front of the stage, closest to the artist.
– Carré Or Gradins corresponds to the first 4 rows of bleachers, giving you an unobstructed view of the stage while enjoying the comfort of the bleacher seats.
– Category 1 Chairs correspond to the chairs from the 6th row upwards, for direct proximity to the stage and the artist at an affordable price.
– Category 1 Bleacher seats are available from the 5th row upwards, offering the comfort of bleacher seating at an affordable price.
Practical information
– Doors open at 7:30pm
– Refreshment bar on site
– Free parking on site and near the venue
