Spectacle Michael Celebration La Barroise Bar-le-Duc

Spectacle Michael Celebration

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

2026-10-30

Le Roi de la Pop revit sous vos yeux !

Choisi dans les années 90 par Michael Jackson lui-même pour être sa doublure officielle, Sergio Cortés s’est imposé comme le meilleur tribute de Michael Jackson au monde.

Il est aujourd’hui le seul artiste en Europe à bénéficier de l’aval officiel de la Jackson Family Foundation.

Il chante 100% en direct et est accompagné de 11 musiciens et danseurs, pour un show spectaculaire, authentique et chargé d’émotion.

Revivez les plus grands hits du King of Pop dans un hommage unique, puissant, et absolument inoubliable.

Préparez-vous à retrouver la magie… Michael est de retour.Tout public

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 1 75 43 88 57

English :

The King of Pop lives again before your very eyes!

Chosen in the 90s by Michael Jackson himself to be his official understudy, Sergio Cortés has established himself as the best Michael Jackson tribute in the world.

Today, he is the only artist in Europe officially endorsed by the Jackson Family Foundation.

He sings 100% live, accompanied by 11 musicians and dancers, for a spectacular, authentic and emotionally-charged show.

Relive the King of Pop’s greatest hits in a unique, powerful and unforgettable tribute.

Get ready to feel the magic again? Michael is back.

L’événement Spectacle Michael Celebration Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SUD MEUSE