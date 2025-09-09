Spectacle Molière et ses masques Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle Molière et ses masques Le Théâtre Bar-le-Duc mercredi 20 mai 2026.

Spectacle Molière et ses masques

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Cie Le K / comédie / dès 5 ans

Joué dans la tradition du tréteau et du théâtre de troupe, le spectacle de Simon Falguières retrace le destin palpitant du plus célèbre auteur dramatique français Molière.

Réunissant trois acteurs et trois actrices, musiciens et musiciennes, l’auteur et metteur en scène crée une comédie historique au rythme effréné où il est question de l’art face au pouvoir et de vocation théâtrale. Des dizaines d’illustres figures, des marquis, des dévots, des précieuses se présentent tour à tour devant nous… sans oublier Molière lui-même, l’auteur, le chef de troupe et l’acteur ! Avec très peu de moyens, mais énormément d’énergie, Molière et ses masques est une farce trépidante, une traversée vivante et joyeuse dans l’histoire du théâtre. Immanquable !

VENEZ EN BUS

– mercredi, au départ d’Ancerville

– jeudi, au départ de CommercyTout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie Le K / comedy / from 5 years

Performed in the tradition of tréteau and troupe theater, Simon Falguières? show retraces the thrilling destiny of France?s most famous playwright: Molière.

Bringing together three actors and three actresses, musicians and musicians, the author and director creates a fast-paced historical comedy about art in the face of power and theatrical vocation. Dozens of illustrious figures, marquises, devotees and precious ladies take their turn before us… not forgetting Molière himself, author, troupe leader and actor! With very few resources, but lots of energy, Molière et ses masques is an exhilarating farce, a lively and joyful journey through the history of theater. A must-see!

German :

Cie Le K / Komödie / ab 5 Jahren

Simon Falguières’ Stück, das in der Tradition des Bock- und Truppentheaters gespielt wird, erzählt das aufregende Schicksal des berühmtesten französischen Dramatikers: Molière.

Mit drei Schauspielern und drei Schauspielerinnen, Musikern und Musikerinnen kreiert der Autor und Regisseur eine historische Komödie in rasantem Tempo, in der es um die Kunst im Angesicht der Macht und um die Berufung des Theaters geht. Dutzende berühmte Persönlichkeiten, Marquis, Geweihte und Kostbarkeiten treten nacheinander vor uns auf… und nicht zu vergessen Molière selbst, der Autor, der Leiter der Truppe und der Schauspieler! Mit sehr wenigen Mitteln, aber sehr viel Energie ist Molière und seine Masken eine rasante Farce, eine lebendige und fröhliche Reise durch die Geschichte des Theaters. Unbedingt sehenswert!

Italiano :

Cie Le K / commedia / da 5 anni

Rappresentato nella tradizione del teatro tréteau e della troupe, lo spettacolo di Simon Falguières ripercorre l’emozionante destino del più famoso drammaturgo francese: Molière.

Riunendo tre attori e tre attrici, musicisti e musiciste, l’autore e regista crea una commedia storica dal ritmo incalzante sull’arte di fronte al potere e alla vocazione teatrale. Decine di personaggi illustri, marchesi, devoti e preziose dame si avvicendano davanti a noi… senza dimenticare Molière stesso, autore, capocomico e attore! Con pochi mezzi, ma tanta energia, Molière et ses masques è una farsa emozionante, un viaggio vivace e gioioso nella storia del teatro. Da non perdere!

Espanol :

Cie Le K / comedia / a partir de 5 años

Representado según la tradición del teatro de tréteau y de troupe, el espectáculo de Simon Falguières recorre el apasionante destino del dramaturgo más famoso de Francia: Molière.

Reuniendo a tres actores y tres actrices, músicos y músicos, el autor y director crea una trepidante comedia histórica sobre el arte frente al poder y la vocación teatral. Decenas de personajes ilustres, marqueses, devotos y preciosas damas se suceden ante nosotros… ¡sin olvidar al propio Molière, autor, jefe de compañía y actor! Con muy pocos medios, pero mucha energía, Molière et ses masques es una farsa trepidante, un recorrido vivo y alegre por la historia del teatro. No se lo pierda

