Spectacle Mon Livre Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon

Informations pratiques

Montmorillon

Spectacle Mon Livre

Médiathèque Prosper Mérimée 9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 15:30:00

fin : 2026-12-02 16:05:00

Date(s) :

2026-12-02

Spectacle de la cie Studio Monstre sur le thème de la lecture

Jeune public à partir de 3 ans

durée 35 min

Bruno, un monsieur très très sérieux arrive sur scène pour partager avec les jeunes spectateurs son amour des livres, tellement fort qu’il interdit aux enfants d’y toucher… Car attention, on ne rigole pas avec les livres, la lecture, c’est du sérieux ! C’est sans compter l’apparition de surprenants personnages, qui eux, n’ont pas l’intention de suivre les règles au pied de la lettre et vont bousculer le très (trop ?) sérieux Bruno…

Co-diffusion La Boulit’ et la CCVG dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, en partenariat avec les bibliothèques. .

Médiathèque Prosper Mérimée 9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 90 88 89 contact@laboulit.fr

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English : Spectacle Mon Livre

L’événement Spectacle Mon Livre Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne