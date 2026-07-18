Spectacle Monsieur Maxence au pays des 5 sens Théâtre La Foucotte Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Monsieur Maxence au pays des 5 sens

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10 17:20:00

Date(s) :

2026-10-10

Connaissez vous le pays des 5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur Maxence.

Mais aujourd’hui M. Maxence est sens dessus dessous. Où sont passés son nez retroussé, ses yeux colorés, sa petite bouche pincée, ses oreilles rosées et ses bras si musclés ?

Ils sont allés se cacher et c’est à nous de les retrouver !

Un décor coloré, des comptines à chanter, des sensations à éprouver, une mise en scène inspirée de la pédagogie Montessori.

Un voyage ludique pour découvrir, l’un après l’autre, les 5 sens que sont le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue.

Un spectacle interactif pour les tout-petits !

Billetterie en ligne.Enfants

11 .

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com

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English :

Have you heard of the Land of the Five Senses? That’s where Mr. Maxence lives.

But today, Mr. Maxence is all turned upside down. Where have his upturned nose, his colorful eyes, his little pouty mouth, his rosy ears, and his muscular arms gone?

They’ve gone into hiding, and it’s up to us to find them!

A colorful setting, nursery rhymes to sing, sensations to experience, and a presentation inspired by Montessori pedagogy.

A playful journey to discover, one by one, the five senses: taste, smell, hearing, touch, and sight.

An interactive show for toddlers!

Online ticket sales.

L’événement Spectacle Monsieur Maxence au pays des 5 sens Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY