Spectacle « MONSIEUR TCHIKEUTCHIK », Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Informations pratiques

Spectacle « MONSIEUR TCHIKEUTCHIK » 15 – 18 juillet Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T17:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Qui es-tu Monsieur Tchikeutchik ? C’est un œuf sonore qui, dans la main de l’artiste, devient un personnage à part entière.

Un personnage enjoué, émotif et chargé de mystère.

D’abord marionnettiste et conteur, l’artiste donne vie à Monsieur Tchikeutchik : chacun de ses gestes produit un son, chaque parole devient une aventure, invitant le public à entrer dans un univers ludique et sensible.

Puis, l’artiste nous entraine vers son univers d’auteur et de musicien : rythmes et percussions, chansons Pop-Folk originales à la guitare, assonances et jeux de mots. Avec ses explorations sonores et visuelles, le spectacle fait écho à la vie du jeune enfant. Un spectacle poétique conçu comme une 1ère rencontre avec le rythme, la musique et le spectacle vivant.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Cie Watsü Sound Festival d’Avignon OFF Spectacle