Spectacle Montaigne Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Montaigne

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-12

Gueule du grand et du petit écran, Koen De Sutter est de ces acteurs que l’on n’oublie pas. Avec ce seul en scène qu’il revisite plus de dix ans après sa création, le comédien flamand revient à ce vieil ami, compagnon de réflexion et de vie, philosophe humaniste à la pensée claire et introspective.

Gueule du grand et du petit écran, Koen De Sutter est de ces acteurs que l’on n’oublie pas. Avec ce seul en scène qu’il revisite plus de dix ans après sa création, le comédien flamand revient à ce vieil ami, compagnon de réflexion et de vie, philosophe humaniste à la pensée claire et introspective. Montaigne est son écrivain de chevet, ses Essais l’accompagnent en un dialogue dynamique et fructueux. Comme on revient à la source qui nous nourrit pour partager ce qui nous semble essentiel, Koen De Sutter endosse à nouveau ce spectacle généreux qui pense tout haut sur des sujets universels et toujours d’actualité. Pour ouvrir la focale et faire de ses questionnements existentiels une célébration du présent, il est accompagné par Cesar De Sutter, jeune compositeur de la scène musicale contemporaine.

Durée estimée 1h45

Texte Alexander Roose d’après les écrits de Michel de Montaigne, Mise en scène Koen De Sutter, Regard extérieur Sabine Durand, Avec Koen De Sutter, Cesar De Sutter. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Montaigne

A familiar face on both the big and small screens, Koen De Sutter is one of those actors you never forget. With this one-man show, which he is reviving more than ten years after its premiere, the Flemish actor returns to this old friend, a companion in thought and life, a humanist philosopher wit…

L’événement Spectacle Montaigne Caen a été mis à jour le 2026-07-02 par Calvados Attractivité