Spectacle Mouton Noir de Paul Molina & Wilmer Marquez à l’Arsénic Gindou

Spectacle Mouton Noir de Paul Molina & Wilmer Marquez à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 5 EUR

Tarif enfant

Date et horaire :

27 mars 2026, 20:30

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Rien ne prédestinait Paul Molina à se retrouver sur un plateau de théâtre

Rien ne prédestinait Paul Molina à se retrouver sur un plateau de théâtre. Passionné de foot freestyle, c’est parce qu’il pratiquait son activité sur le parvis d’Équinoxe, la Scène Nationale de Châteauroux, qu’il est repéré par son directeur, Jérôme Montchal. Ce dernier le met en contact avec Wilmer Marquez, artiste associé, et de cette rencontre naît Mouton Noir, un récit de vie, une quête de bonheur, la difficulté à s’extraire du cercle vicieux d’une réussite sociale conformiste et superficielle au profit d’une passion dévorante. Un parcours de vie exemplaire et inspirant.

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

