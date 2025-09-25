Concert dessiné Murmurations de tAk & Demont à l’Arsénic Gindou

Concert dessiné Murmurations de tAk & Demont à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Murmurations est un spectacle en perpétuel mouvement dans lequel la musique de Takuma Shindo se déploie comme un paysage sonore sur lequel Adrien Demont, selon son inspiration, fait naître des tracés et des formes mouvantes, se transformant de paysages en personnages sur des lignes d’horizon. Leurs deux univers s’entremêlent, et chaque mouvement de matière se meut en une image inattendue, pouvant susciter étonnement, émerveillement et émotions, telles les murmurations d’oiseaux, ces ballets aériens dessinant des formes mouvantes dans le ciel.

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

Murmurations is a show in perpetual motion in which Takuma Shindo’s music unfolds like a soundscape on which Adrien Demont, according to his inspiration, gives birth to moving lines and shapes, transforming from landscapes to characters on horizon lines

