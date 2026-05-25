Spectacle Musical Fragi aux Pays des Paquerettes EAGR Limoges
Spectacle Musical Fragi aux Pays des Paquerettes EAGR Limoges vendredi 5 juin 2026.
Limoges
Spectacle Musical Fragi aux Pays des Paquerettes
EAGR 64 Avenue de la Révolution Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Ce spectacle raconte les errances d’un doux rêveur, perdu dans un monde machinal et brutal, qui vagabonde au gré du vent et des chansons.
Fils d’exilés tunisiens, Fragi a décidé de partir à la rencontre de son grand-père, une étoile au firmament de Hollywood, qu’il n’a jamais connu.
Alors il chante, danse et fait le clown ou récite des poésies, en plusieurs langues.
Entrée libre .
EAGR 64 Avenue de la Révolution Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle Musical Fragi aux Pays des Paquerettes
L’événement Spectacle Musical Fragi aux Pays des Paquerettes Limoges a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Limoges Métropole
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