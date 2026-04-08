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Spectacle musical Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Spectacle musical Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Temple du Chambon-sur-Lignon

Adresse : Route du Mazet

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15

Le Chambon-sur-Lignon

Spectacle musical

Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Je voudrais dire encore Denis Cuniot dit et accompagne au piano les poèmes d’Edith Bruck Pourquoi aurais-je survécu ?
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Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Je voudrais dire encore Denis Cuniot tells and accompanies on piano Edith Bruck’s poems Pourquoi aurait-je survécu?

L’événement Spectacle musical Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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