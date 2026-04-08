Spectacle musical Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Spectacle musical Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Spectacle musical
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Je voudrais dire encore Denis Cuniot dit et accompagne au piano les poèmes d’Edith Bruck Pourquoi aurais-je survécu ?
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Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Je voudrais dire encore Denis Cuniot tells and accompanies on piano Edith Bruck’s poems Pourquoi aurait-je survécu?
L’événement Spectacle musical Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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