Spectacle musical Le Petit Livre des Grandes Chose par La Muse en Circuit Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

LE PETIT LIVRE DES GRANDES CHOSES

Linda Edsjö & Wilfried Wendling

D’après Le Petit Livre des grandes choses de Sophie Vissière

Les images du livre de Sophie Vissière évoquent tous les sens : la vue, le toucher, l’odorat, le goût et l’ouïe. Le regard de l’enfant se pose ailleurs et différemment de celui de l’adulte, son attention aussi. Pour l’installation sonore, Linda Edsjö s’est concentrée sur quelques images qui ont suscité des associations sonores très fortes : sous un arbre, des enfants construisent une tour, un garçon caresse doucement le ventre de sa maman, une fille qui s’endort en écoutant la voix de son père et aussi en début de livre, la série des images donne un rythme très marqué ! Pour recréer ces espaces et ces actions, elle a utilisé des enregistrements de terrain, des sons d’objets et quelques instruments. Des voix aussi, la sienne et celle de ses proches. Et des petites mélodies arrivent, comme des oiseaux qui se posent sur un arbre.

Univers sensoriel et poétique inspiré de Sophie Vissière. Sons concrets, voix, instruments et field recordings recréent l’imaginaire de l’enfance : gestes, rythmes, émotions et paysages sonores délicats, entre perception, écoute et mémoire.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 15 novembre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

Tarification spéciale par le Festival Musiques Rive Gauche

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T11:00:00+02:00_2026-11-15T12:00:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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