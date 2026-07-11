Spectacle musical Un jour ou l’autre Théâtre de la ville Valence

jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle musical Un jour ou l’autre

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 21:45:00

Date(s) :

2026-10-08

Un spectacle musical tendre et lumineux où quatre femmes explorent, entre rires et confidences, les multiples visages de l’amour au féminin.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

A tender and uplifting musical in which four women explore, amid laughter and heartfelt confessions, the many facets of love from a woman’s perspective.

L’événement Spectacle musical Un jour ou l’autre Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme