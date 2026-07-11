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AGENDA · Valence

Spectacle musical Un jour ou l’autre Théâtre de la ville Valence

jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Spectacle musical Un jour ou l’autre

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 21:45:00

Date(s) :
2026-10-08

Un spectacle musical tendre et lumineux où quatre femmes explorent, entre rires et confidences, les multiples visages de l’amour au féminin.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

A tender and uplifting musical in which four women explore, amid laughter and heartfelt confessions, the many facets of love from a woman’s perspective.

L’événement Spectacle musical Un jour ou l’autre Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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