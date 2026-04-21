Spectacle – Negitachi Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Le 7 mai 2026 à 19h30 – Centre Paris Anim Beaujon (Paris 8e)

Le groupe chante a cappella et se compose d’une vingtaine de choristes en auto-direction.

Créés en 2010 par une poignée de geeks mélomanes, les Negitachi, ou “poireaux” en japonais, ont pour objectif de promouvoir les musiques des cultures de l’imaginaire en interprétant des morceaux iconiques de jeux vidéo, d’anime, de bandes dessinées, de films et de mèmes internet.

Le groupe chante a cappella et se compose d’une vingtaine de choristes en auto-direction.

Ils incorporent parfois à leurs prestations des chorégraphies ou des percussions corporelles, et animent concerts “classiques” ou interactifs, blind tests et trivia chantés.

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Un concert de la chorale Negitachi



Plus d’informations

Billetterie

Les Negitachi, ou “poireaux” en japonais, forment un groupe vocal déjanté reprenant avec enthousiasme des musiques issues des univers geeks et otaku.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 13 à 11 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/negitachi/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org



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