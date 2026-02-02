Spectacle Nuages Monts

Spectacle Nuages

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Mardi 2026-10-20

fin : 2026-10-20

2026-10-20

Franck et Damien Litzler s’ouvrent ici avec légèreté sur des questions fondamentales comme le respect et la préservation de Dame Nature, mais aussi, pour mieux comprendre celle-ci, sur des notions telles que l’esprit d’aventure, l’échange avec autrui, la rencontre de l’altérité.

A l’instar des créations successives de SZ depuis 2012 (Le petit monde de Leo Lionni, Le voyage du lion Boniface et Komaneko), les deux frères ont pensé Nuages pour tous les publics.

Un ciné-concert qui fait traverser toutes sortes d’émotions aux plus jeunes dans un univers indie-pop electronica bigarré mais adapté… et qui saisit tout autant les adultes ! Les musiciens explorent un instrumentarium à la palette sonore étendue pour s’adapter aux esthétiques et aux propos de ces films magnifiques et puissants. .

English :

Franck and Damien Litzler take a light-hearted approach to fundamental issues such as respecting and preserving Mother Nature, but also to notions such as the spirit of adventure, exchanges with others and encounters with otherness.

