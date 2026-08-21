Spectacle : « On y croit encore » de la Compagnie Hervé Koubi, Musée des beaux-arts de Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts de Calais · Calais
Informations pratiques
Spectacle : « On y croit encore » de la Compagnie Hervé Koubi Samedi 19 septembre, 16h00, 16h30 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais
Dans la limite des places disponibles. Durée : environ 8 minutes par représentation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:08:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:38:00+02:00
La danse fait partie du patrimoine immatériel et rappelle que nos gestes, nos cultures et nos identités sont eux aussi fragiles. Portée par les jeunes danseurs, la pièce devient un acte de transmission et de résistance : elle montre que ce qui risque de disparaître peut encore être sauvé, tant qu’on y croit encore.
Compagnie Hervé Koubi – Groupe Chorégraphique Junior Hervé Koubi
Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit
La danse fait partie du patrimoine immatériel et rappelle que nos gestes, nos cultures et nos identités sont eux aussi fragiles. Portée par les jeunes danseurs, la pièce devient un acte de et de : ce…
© Hervé Koubi
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