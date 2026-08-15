Informations pratiques

Bourges

Spectacle Ostinato

Bourges Cher

Tarif : 13 – 13 – 35 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-30

Ostinato mêle acrobaties, musique live et humour dans une traversée spectaculaire et déjantée de l’histoire de l’humanité.

Le collectif AKOREACRO présente Ostinato, une création de cirque acrobatique et musical mise en scène par Alexandre Markoff.

Sous un chapiteau, treize acrobates et musiciens revisitent avec humour et virtuosité la grande histoire de l’humanité, de la conquête du feu à celle de la Lune. Entre prouesses physiques, musique live et scénographie inventive, les artistes enchaînent défis, envols et situations surprenantes dans un joyeux chaos parfaitement orchestré.

Un spectacle généreux à découvrir dès 7 ans, du 30 septembre au 4 octobre à 20h, sous le chapiteau installé place Séraucourt à Bourges. 13 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 74 74 info@mcbourges.com

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English :

Ostinato blends acrobatics, live music, and humor in a spectacular and offbeat journey through human history.

L’événement Spectacle Ostinato Bourges a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BOURGES