Spectacle Oui ? Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Oui ?

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 20:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-12 2027-01-13 2027-01-14 2027-01-15

Trois ami·es se retrouvent pour une séance de travail autour d’un projet commun participer à un concours de courts-métrages. Mais la réunion ne se déroule pas du tout comme prévu et l’ambiance dégénère.

Trois ami·es se retrouvent pour une séance de travail autour d’un projet commun participer à un concours de courts-métrages. Mais la réunion ne se déroule pas du tout comme prévu et l’ambiance dégénère. Le collectif YAUD place l’humour et l’absurde au cœur de sa démarche et fait du conflit une matière à jouer aussi drôle que pertinente. Ici, les rapports de force et de domination, qu’ils s’exercent dans le contexte professionnel, social ou amical, sont dépecés avec toute la férocité joviale dont ils sont capables. YAUD est un trio d’artistes tout terrain implanté à Caen qui se délecte d’ausculter nos petites bassesses dans des situations banales du quotidien et travaille à faire dérailler l’ordinaire pour mieux nous confronter à notre étrangeté familière.

Durée 1h15. Collectif YAUD, conception et jeu Lucan Rahab, Juliette Lamour, Loris Gallo, Mise en scène Lucan Rahab. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Oui ?

Three friends get together for a working session on a joint project: entering a short film competition. But the meeting doesn’t go at all as planned, and the atmosphere turns sour.

L’événement Spectacle Oui ? Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité