Spectacle Papier.1 par la Cie en Lacets, Salle de Flore, Palais des ducs et des États de Bourgogne, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Salle de Flore, Palais des ducs et des États de Bourgogne · Dijon

Informations pratiques

Spectacle Papier.1 par la Cie en Lacets 19 et 20 septembre Salle de Flore, Palais des ducs et des États de Bourgogne Côte-d’Or

Entrée libre dans la salle de Flore du palais des ducs et des États de Bourgogne – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Rencontre entre la matière, la danse et la musique.

Cette création est conçue comme une performance chorégraphique au cœur de lieux singuliers et d’y inscrire des « éphémères » de papier. La danseuse faisant naître en musique un décor, un univers d’images et d’histoires avec des rouleaux de papier de 2m50 qui se transforment et modulent l’espace.

Salle de Flore, Palais des ducs et des États de Bourgogne Cour de Flore, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Rencontre entre la matière, la danse et la musique.

© Ionah Melin