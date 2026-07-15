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AGENDA · Lavardac

Spectacle Parfum Cabaret Parc de la Mairie Lavardac

samedi 1 août 2026 · Parc de la Mairie · Lavardac

Spectacle Parfum Cabaret Parc de la Mairie Lavardac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parc de la Mairie
Adresse
53 Avenue du Général de Gaulle
Ville
47230 Lavardac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Lavardac

Spectacle Parfum Cabaret

Parc de la Mairie 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Sortez vos agendas ! La ville de Lavardac vous invite (l’entrée est gratuite) à une soirée magique et pailletée en plein cœur de l’été.
Venez vibrer au rythme de l’extraordinaire spectacle Parfum Cabaret ! Un show haut en couleur et totalement pluridisciplinaire qui vous réserve de superbes surprises Transformiste & Imitateur Magicien Chanteur & Humoriste Danseurs d’exception.
Du rire, du rythme, de l’illusion et de la musique… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Spectacle entièrement organisé et offert par la Ville de Lavardac.
Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager ce moment festif sous les étoiles !   .

Parc de la Mairie 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle Parfum Cabaret

L’événement Spectacle Parfum Cabaret Lavardac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Albret

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