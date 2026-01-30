Vide grenier

Avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier organisé par le Comité d’Animation de Lavardac. .

Avenue du Général de Gaulle Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 59 84 26 contact@cal47.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lavardac a été mis à jour le 2026-02-02 par OT de l’Albret