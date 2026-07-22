Spectacle Patrick Piard Gênant La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Patrick Piard Gênant

Du mercredi 16 au jeudi 17 septembre 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-17 21:45:00

Date(s) :

2026-09-16

Révélé sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos niche aussi décalées qu’acérées, Patrick Piard (piard_fr) cumule aujourd’hui des millions de vues sur Instagram et TikTok. Sur scène, il déploie toute l’étendue de son talent.

Un one-man-show explosif, mêlant stand-up et sketches, porté par un humour singulier, mordant… et inimitable.

Seul en scène face à ses démons, il incarne les personnages les plus malaisants pour notre plus grand bonheur. De l’ex relou au papa raciste en passant par le professeur en burnout, Patrick se lâche comme jamais et on en ressort avec un mal aux abdos historique.



La gênance en chair, en os et en plaisir. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

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English :

A social media sensation thanks to his “niche” videos—which are as offbeat as they are edgy— Patrick Piard (piard_fr) now has millions of views on Instagram and TikTok. On stage, he showcases the full extent of his talent.

L’événement Spectacle Patrick Piard Gênant Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence