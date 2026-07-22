Spectacle Patrick Piard Gênant La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
mercredi 16 septembre 2026 · La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Patrick Piard Gênant
Du mercredi 16 au jeudi 17 septembre 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 19 – 19 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-17 21:45:00
Date(s) :
2026-09-16
Révélé sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos niche aussi décalées qu’acérées, Patrick Piard (piard_fr) cumule aujourd’hui des millions de vues sur Instagram et TikTok. Sur scène, il déploie toute l’étendue de son talent.
Un one-man-show explosif, mêlant stand-up et sketches, porté par un humour singulier, mordant… et inimitable.
Seul en scène face à ses démons, il incarne les personnages les plus malaisants pour notre plus grand bonheur. De l’ex relou au papa raciste en passant par le professeur en burnout, Patrick se lâche comme jamais et on en ressort avec un mal aux abdos historique.
La gênance en chair, en os et en plaisir. .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A social media sensation thanks to his “niche” videos—which are as offbeat as they are edgy— Patrick Piard (piard_fr) now has millions of views on Instagram and TikTok. On stage, he showcases the full extent of his talent.
L’événement Spectacle Patrick Piard Gênant Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence, Centre International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence 22 juillet 2026
- Exposition Summer of talents Galerie Ramand Aix-en-Provence 23 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-Jean de Malte, Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Festival Les Nuits Pianistiques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 28 juillet 2026