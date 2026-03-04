Spectacle : “Perception”, Pélousse Paradise, Alès

Spectacle : “Perception” 10 et 11 avril Pélousse Paradise Gard

20 €, 16 € – de 12 ans, 31 € repas-spectacle.

Début : 2026-04-10T21:00:00+02:00 – 2026-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

On n’utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau… Quelles seraient nos aptitudes si on en utilisait beaucoup plus ?

C’est ce que Jay Kynesios tentera d’imaginer avec vous dans ce « One Man Mental show » où le mystère et l’humour flirtent avec le mentalisme et l’hypnose pour créer un spectacle fascinant.

Un spectacle rempli de surprises, qui vous fera découvrir, à travers des expériences surprenantes de, le monde fascinant de cet hypno-mentaliste hors du commun.

Une expérience 100% interactive qui vous fera découvrir des fonctionnements méconnus de votre cerveau.

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org

Quand le mentalisme rencontre l’hypnose… Oserez-vous tenter l’expérience ? Théâtre Humour