Spectacle : performance artistique, Jardin botanique, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique · Évreux
Informations pratiques
Spectacle : performance artistique Samedi 19 septembre, 16h00 Jardin botanique Eure
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Performance artistique autour d’une oeuvre du jardin botanique, pour marquer la clôture de la Biennale d’art contemporain.
Jardin botanique Boulevard Gambetta, 27000 Évreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie https://www.evreux.fr/ma-ville/ville-verte/jardin-botanique-et-serre-tropicale/ Ancien jardin du couvent des Cordeliers, devenu jardin botanique public après la Révolution. Nombreuses essences d’arbres et de plantes, serre tropicale, sculptures classiques et contemporaines, glacière XIXe ponctuent cet espace de verdure au coeur de la ville. En semaine : 8h – 17h30 (20h d’avril à octobre)
Le week-end : 9h – 17h30 (20h d’avril à octobre)
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Performance artistique autour d’une oeuvre du jardin botanique, pour marquer la clôture de la Biennale d’art contemporain.
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