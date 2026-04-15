Guillestre

Spectacle Petit cirque à l’indienne Cie Kodama

Place Salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19 11:55:00

Date(s) :

2026-08-19

Un cirque miniature s’anime du bout des doigts jongleur, acrobate, danseuse et magicien prennent vie dans un cabaret sans paroles. Entre musiques et illusions, ce spectacle de marionnettes entraîne dans une rêverie poétique et envoûtante.

.

Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A miniature circus comes to life at your fingertips: juggler, acrobat, dancer and magician come to life in a wordless cabaret. Between music and illusions, this puppet show takes us into a poetic, spellbinding reverie.

L’événement Spectacle Petit cirque à l’indienne Cie Kodama Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras