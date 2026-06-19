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Spectacle Plurielle Théâtre La Voyageuse Nancy

Spectacle Plurielle Théâtre La Voyageuse Nancy samedi 10 octobre 2026.

Lieu
Théâtre La Voyageuse
Adresse
126 bis rue Saint Dizier
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
13 Tarif de base plein tarif

Nancy

Spectacle Plurielle

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 20:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Chrysalides / La Joueuse de Vie

Poésie / Corps / Force intérieure

Plurielle est un temps de rencontre à soi… parfois intense, parfois intime.

Il y est question de douceur percevoir l’invisible d’une rencontre. Il y est question d’intensité, de transmuter la douleur morale. Il y est question de corps des lignes, des courbes et des sensations… Il y est question de force intérieure grâce à laquelle la femme poursuit son chemin…

Entrelacement de mots, de sonorités et de mouvements corporels. Dans une atmosphère en clair-obscur, Plurielle se déroule en une suite de textes poétiques. Parfois mis en corps, parfois simplement déclamés sur fond de paysages sonores…

La représentation sera suivie d’un temps d’échange.

À partir de 13 ans.
Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s et moins de 18 ans.
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
13  .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 

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English :

Chrysalides / The Player of Life

Poetry / Body / Inner Strength

“Plurielle” is a time of encounter with oneself—sometimes intense, sometimes intimate.

It is about gentleness: perceiving the invisible aspects of an encounter. It is about intensity—transmuting emotional pain. It is about the body: lines, curves, and sensations… It is about the inner strength that allows a woman to continue on her path…

An interweaving of words, sounds, and bodily movements. In a chiaroscuro atmosphere, *Plurielle* unfolds as a series of poetic texts. Sometimes performed physically, sometimes simply recited against a backdrop of soundscapes…

The performance will be followed by a discussion.

Ages 13 and up.
Reduced rates for recipients of minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.
The venue is not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle Plurielle Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY

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