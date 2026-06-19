Spectacle Plurielle Théâtre La Voyageuse Nancy

Nancy

Spectacle Plurielle

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 20:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Chrysalides / La Joueuse de Vie

Poésie / Corps / Force intérieure

Plurielle est un temps de rencontre à soi… parfois intense, parfois intime.

Il y est question de douceur percevoir l’invisible d’une rencontre. Il y est question d’intensité, de transmuter la douleur morale. Il y est question de corps des lignes, des courbes et des sensations… Il y est question de force intérieure grâce à laquelle la femme poursuit son chemin…

Entrelacement de mots, de sonorités et de mouvements corporels. Dans une atmosphère en clair-obscur, Plurielle se déroule en une suite de textes poétiques. Parfois mis en corps, parfois simplement déclamés sur fond de paysages sonores…

La représentation sera suivie d’un temps d’échange.

À partir de 13 ans.

Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s et moins de 18 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

13 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Chrysalides / The Player of Life

Poetry / Body / Inner Strength

“Plurielle” is a time of encounter with oneself—sometimes intense, sometimes intimate.

It is about gentleness: perceiving the invisible aspects of an encounter. It is about intensity—transmuting emotional pain. It is about the body: lines, curves, and sensations… It is about the inner strength that allows a woman to continue on her path…

An interweaving of words, sounds, and bodily movements. In a chiaroscuro atmosphere, *Plurielle* unfolds as a series of poetic texts. Sometimes performed physically, sometimes simply recited against a backdrop of soundscapes…

The performance will be followed by a discussion.

Ages 13 and up.

Reduced rates for recipients of minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.

The venue is not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle Plurielle Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY