Spectacle Plurielle Théâtre La Voyageuse Nancy
Spectacle Plurielle Théâtre La Voyageuse Nancy samedi 10 octobre 2026.
Nancy
Spectacle Plurielle
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 20:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Chrysalides / La Joueuse de Vie
Poésie / Corps / Force intérieure
Plurielle est un temps de rencontre à soi… parfois intense, parfois intime.
Il y est question de douceur percevoir l’invisible d’une rencontre. Il y est question d’intensité, de transmuter la douleur morale. Il y est question de corps des lignes, des courbes et des sensations… Il y est question de force intérieure grâce à laquelle la femme poursuit son chemin…
Entrelacement de mots, de sonorités et de mouvements corporels. Dans une atmosphère en clair-obscur, Plurielle se déroule en une suite de textes poétiques. Parfois mis en corps, parfois simplement déclamés sur fond de paysages sonores…
La représentation sera suivie d’un temps d’échange.
À partir de 13 ans.
Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s et moins de 18 ans.
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
13 .
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
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English :
Chrysalides / The Player of Life
Poetry / Body / Inner Strength
“Plurielle” is a time of encounter with oneself—sometimes intense, sometimes intimate.
It is about gentleness: perceiving the invisible aspects of an encounter. It is about intensity—transmuting emotional pain. It is about the body: lines, curves, and sensations… It is about the inner strength that allows a woman to continue on her path…
An interweaving of words, sounds, and bodily movements. In a chiaroscuro atmosphere, *Plurielle* unfolds as a series of poetic texts. Sometimes performed physically, sometimes simply recited against a backdrop of soundscapes…
The performance will be followed by a discussion.
Ages 13 and up.
Reduced rates for recipients of minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.
The venue is not wheelchair accessible.
L’événement Spectacle Plurielle Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY
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