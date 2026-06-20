Spectacle poétique Tout est bien dans le monde Théâtre La Voyageuse Nancy lundi 2 novembre 2026.

Nancy

Spectacle poétique Tout est bien dans le monde

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-11-02 19:00:00

fin : 2026-11-02 19:55:00

Date(s) :

2026-11-02

Compagnie Fabbrica

Poésie / Musique / Amérique

Un voyage avec les voix de poètes américains tels que Jack Spicer, Charles Reznikoff, David Antin, Ron Padgett, Nanao Sakaki.

Une soirée intime et ouverte sur le monde, au son du violoncelle. Des poèmes américains, parce qu’il y est question de condition humaine, et aussi histoire de faire entendre les voix d’une autre Amérique que celle qui parle trop fort, trop haut. Et parce que nous voulons dire et redire ce que sont les perfect days .

Avec Claude Guedj, comédien, Jean de Spengler, violoncelliste et le regard complice de Charles Tordjman.

À partir de 16 ans.

Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s, moins de 18 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

13 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Fabbrica Company

Poetry / Music / America

A journey through the voices of American poets such as Jack Spicer, Charles Reznikoff, David Antin, Ron Padgett, and Nanao Sakaki.

An intimate evening open to the world, accompanied by the sound of the cello. American poems, because they speak to the human condition, and also to give voice to a different America than the one that speaks too loudly, too boisterously. And because we want to express—and re-express—what “perfect days” are.

Featuring Claude Guedj, actor; Jean de Spengler, cellist; and the supportive presence of Charles Tordjman.

Ages 16 and up.

Reduced rates for those on minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle poétique Tout est bien dans le monde Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY