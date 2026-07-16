Spectacle pour les enfants Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Spectacle pour les enfants

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Spectacle pour les enfants proposé par la municipalité de Saint-Just-Malmont.

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

A children’s show presented by the municipality of Saint-Just-Malmont.

L’événement Spectacle pour les enfants Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène