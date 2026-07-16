Spectacle pour les enfants Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
dimanche 13 décembre 2026 · Espace culturel Le Cercle · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Spectacle pour les enfants
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Spectacle pour les enfants proposé par la municipalité de Saint-Just-Malmont.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
A children’s show presented by the municipality of Saint-Just-Malmont.
L’événement Spectacle pour les enfants Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène
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