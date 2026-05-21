Spectacle pour les tout-petits : À dos d’escargot Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Des histoires et des chansons de pays lointains, des

aventures racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout du

monde… Attachez vos ceintures, nous partons en voyage ! Nous irons loin nous

dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus simplement du monde, à dos

d’escargot, à dos de mots.

De 3 mois à 4 ans

Partons en voyage avec la conteuse Violaine Robert.

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:15:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire

