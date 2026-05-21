Spectacle pour les tout-petits : À dos d’escargot Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Spectacle pour les tout-petits : À dos d’escargot Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 13 juin 2026.
Des histoires et des chansons de pays lointains, des
aventures racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout du
monde… Attachez vos ceintures, nous partons en voyage ! Nous irons loin nous
dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus simplement du monde, à dos
d’escargot, à dos de mots.
De 3 mois à 4 ans
Partons en voyage avec la conteuse Violaine Robert.
Le samedi 13 juin 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:15:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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