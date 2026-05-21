Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle pour les tout-petits : À dos d’escargot Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Spectacle pour les tout-petits : À dos d’escargot Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Spectacle pour les tout-petits : À dos d’escargot Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Aimé Césaire

Adresse : 5 rue de Ridder

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Des histoires et des chansons de pays lointains, des
aventures racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout du
monde… Attachez vos ceintures, nous partons en voyage ! Nous irons loin nous
dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus simplement du monde, à dos
d’escargot, à dos de mots.

De 3 mois à 4 ans

Partons en voyage avec la conteuse Violaine Robert.
Le samedi 13 juin 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:15:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder  75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)