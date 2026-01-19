Spectacle Quand le cirque est venu Monts

Spectacle Quand le cirque est venu

Quand le cirque est venu Spectacle

Samedi 14 mars 2026 17h

Espace culturel Jean Cocteau

Tout public A partir de 5 ans

Entrée libre sur réservation

Quand le cirque est venu

Ils sont deux Elle et Lui racontent l’histoire Quand le cirque est venu tirée d’un album jeunesse, d’une BD, avec cases, bulles et tout le toutim. Dans un pays dont toutes ressemblances avec un pays existant ou ayant existé seraient fortuites, un Général portant le funeste nom de Poutche règne d’une main et d’un pouce de fer, la terreur en étendard. L’impromptue venue d’un cirque va bientôt bouleverser le pouvoir, faire chanceler l’autorité.

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 80 culture@monts.fr

