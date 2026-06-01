Spectacle « Qui dites-vous que je suis ? », Temple d’Alès, Alès
Spectacle « Qui dites-vous que je suis ? », Temple d’Alès, Alès samedi 13 juin 2026.
Spectacle « Qui dites-vous que je suis ? » Samedi 13 juin, 20h30 Temple d’Alès Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Le groupe AGAPE (34 lycéens et étudiants) présente un spectacle mêlant chants et théâtre sur la dernière journée de Jésus, inspiré des récits bibliques, sans volonté de reconstitution historique. Spectacle
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