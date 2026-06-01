Spectacle « Qui dites-vous que je suis ? », Temple d’Alès, Alès

Spectacle « Qui dites-vous que je suis ? » Samedi 13 juin, 20h30 Temple d’Alès Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Temple d’Alès Place du Temple, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Le groupe AGAPE (34 lycéens et étudiants) présente un spectacle mêlant chants et théâtre sur la dernière journée de Jésus, inspiré des récits bibliques, sans volonté de reconstitution historique. Spectacle