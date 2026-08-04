Spectacle Quoi faire de nous ? Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Quoi faire de nous ?

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Quoi faire de nous ? est la question posée par ce nouveau cabaret de la compagnie Frappe-Tête Théâtre. Il est né de la nécessité de raconter notre époque ses solitudes, sa crise de sens, son sentiment d’impuissance sans jamais perdre espoir.

Quoi faire de nous ? est la question posée par ce nouveau cabaret de la compagnie Frappe-Tête Théâtre. Il est né de la nécessité de raconter notre époque ses solitudes, sa crise de sens, son sentiment d’impuissance sans jamais perdre espoir.

À la croisée du théâtre de rue, de la chanson et de la musique, ce cabaret affirme l’ADN de la compagnie aborder les sujets sensibles avec un décalage poétique, une légèreté désarmante et une grande bienveillance. C’est un espace de rencontre vital, un Refuge Ouvert dans l’espace public.

Le trio sur scène déploie une énergie collective et contagieuse. La musique y joue le rôle de pouls battant du cabaret. C’est une invitation urgente à retisser du lien, reprendre confiance dans la parole et croire à nouveau à la puissance du nous .

FRAPPE-TÊTE THÉÂTRE Elodie Foubert • Guillaume Hermange • Léna Quignette .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Spectacle Quoi faire de nous ?

‘What are we to do with ourselves?’ is the question posed by this new cabaret from the Frappe-Tête Théâtre company. It was born out of the need to tell the story of our times their loneliness, their crisis of meaning, their sense of powerlessness without ever losing hope.

L’événement Spectacle Quoi faire de nous ? Caen a été mis à jour le 2026-07-28 par Calvados Attractivité