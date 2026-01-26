Spectacle RAPT La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle RAPT
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-18 20:30:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Tout public
Théâtre
RAPT Lucie Boisdamour Chloé Dabert
Quand Louis découvre que quelqu’un publie sur Internet en son nom, il commence à réaliser que ce n’est pas la seule partie de son identité qui lui a été volée. Mais qui lui a fait ça ? Et pourquoi ? .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
