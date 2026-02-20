Spectacle Redouane Harjane La Barroise Bar-le-Duc

Spectacle Redouane Harjane

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : 19.99 EUR

19.99

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Jeudi 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Redouanne Harjane a vu le futur.

Et, franchement, c’est pas brillant.

Alors il en parle, il en rit, et parfois même… Il le chante.

Dans Je me souviens du futur , Redouanne Harjane mêle stand-up, chansons et réflexions absurdes pour raconter ce monde à venir dans lequel tout va trop vite.

Un spectacle ovni, entre poésie urbaine, groove philosophique et humour visionnaire.

Parce que oui le futur est déjà là et il vaut mieux en rire maintenant.

Détails des catégories

– Le Carré Or Chaises correspond aux 5 premières rangées de chaises juste devant la scène, ce sont les places les plus proches de l’artiste.

– Le Carré Or Gradins correspond aux 4 premières rangées du gradin pour profiter d’une vue dégagée et proche de la scène tout en profitant du confort des sièges du gradin.

– La Catégorie 1 Chaises correspond aux chaises à partir de la 6ème rangée pour profiter d’une proximité directe de la scène et de l’artiste à un tarif abordable.

– La Catégorie 1 Gradin correspond aux sièges à partir de la 5ème rangée du gradin pour profiter du confort du gradin à un prix abordable.

Informations pratiques

– Ouverture des portes à 19h30

– Buvette sur place

– Parkings gratuits sur place et à proximité de la salleTout public

19.99 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49

English :

Redouanne Harjane has seen the future.

And, frankly, it’s not a bright one.

So he talks about it, laughs about it, and sometimes even? He sings about it.

In Je me souviens du futur (I remember the future), Redouanne Harjane mixes stand-up, songs and absurd reflections to tell the story of a future world in which everything moves too fast.

A UFO show, between urban poetry, philosophical groove and visionary humor.

Because yes, the future is already here, and it’s better to laugh about it now.

Category details:

– Carré Or Chaises corresponds to the first 5 rows of chairs in front of the stage, closest to the artist.

– Carré Or Gradins corresponds to the first 4 rows of bleachers, for an unobstructed, close-up view of the stage while enjoying the comfort of the bleacher seats.

– Category 1 Chairs correspond to the chairs from the 6th row upwards, for direct proximity to the stage and the artist at an affordable price.

– Category 1 Bleacher seats are available from the 5th row upwards, offering the comfort of bleacher seating at an affordable price.

Practical information

– Doors open at 7:30pm

– Refreshment bar on site

– Free parking on site and near the venue

