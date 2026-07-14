Spectacle, représentation Adel Fugazi Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Adel Fugazi

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-04-21 20:00:00

fin : 2027-04-21 22:00:00

Date(s) :

2027-04-21

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause. Une pause à tout ce brouhaha extérieur.

En abordant des sujets légers et universels, il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien ! Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy.

Adel est prêt à vous accueillir dans son univers. Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?Tout public

30 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

In this show that blends the absurd with originality, Adel offers you a break—a break from all the outside commotion.

By tackling lighthearted and universal topics, he offers us a fresh perspective, one that goes a bit against the current trend. And it feels good! This year, after proving himself at the Montreux Festival, he joined the Jamel Comedy Club troupe and emerged as the big winner at the Paris Comedy Festival! In 2024, he reached the finals of Comedy Class alongside %C9ric and Ramzy.%A0

Adel is ready to welcome you into his world.%A0But are you ready to step into it?

L’événement Spectacle, représentation Adel Fugazi Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY