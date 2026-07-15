Spectacle, représentation Akim Omiri Salle Poirel Nancy
jeudi 22 octobre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Akim Omiri
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22 22:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Dans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “Cancel Culture” et les théories complotistes.Tout public
28 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
In his second show, Akim takes a sarcastic look at the burning issues of our society, exploring themes such as rote learning, “cancel culture,” and conspiracy theories.
L’événement Spectacle, représentation Akim Omiri Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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