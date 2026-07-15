Spectacle, représentation Akim Omiri Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Akim Omiri

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22 22:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Dans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “Cancel Culture” et les théories complotistes.Tout public

28 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

In his second show, Akim takes a sarcastic look at the burning issues of our society, exploring themes such as rote learning, “cancel culture,” and conspiracy theories.

L’événement Spectacle, représentation Akim Omiri Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY