Spectacle, représentation Alexis Tramoni Salle Poirel Nancy
samedi 27 mars 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Alexis Tramoni
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-03-27 20:00:00
fin : 2027-03-27 22:00:00
Date(s) :
2027-03-27
Depuis que j’ai commencé l’humour, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai raconté mes blagues dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé. En soulevant toujours la même question C’est qui ce mec ?Tout public
30 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Ever since I started doing comedy, I’ve filled venues and emptied them. I’ve told my jokes in synagogues and courtrooms. I’ve made people laugh and I’ve divided audiences. All while raising the same question: “Who is this guy?”
L’événement Spectacle, représentation Alexis Tramoni Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
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