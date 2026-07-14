Spectacle, représentation Amine Radi La Suivette Salle Poirel Nancy
samedi 9 janvier 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Amine Radi La Suivette
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-09 20:00:00
fin : 2027-01-09 22:00:00
Date(s) :
2027-01-09
Amine Radi, déjà applaudi par 3 millions de spectateurs, revient avec un nouveau spectacle plus intime et toujours aussi percutant.Tout public
39 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Amine Radi, who has already been applauded by 3 million spectators, returns with a new show that is more intimate yet just as powerful.
L’événement Spectacle, représentation Amine Radi La Suivette Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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