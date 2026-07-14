Spectacle, représentation Amine Radi La Suivette Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Amine Radi La Suivette

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09 22:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Amine Radi, déjà applaudi par 3 millions de spectateurs, revient avec un nouveau spectacle plus intime et toujours aussi percutant.Tout public

39 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Amine Radi, who has already been applauded by 3 million spectators, returns with a new show that is more intimate yet just as powerful.

L’événement Spectacle, représentation Amine Radi La Suivette Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY