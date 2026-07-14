Spectacle, représentation Au secours la réalité Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Au secours la réalité

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-15 2026-12-16 2026-12-17

Comment représenter la misère ? Sur un théâtre de tréteaux peuplé d’affiches colorées et de symboles une clique de mendiants cherche à être regardée.

Réservation en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How can one portray poverty? On a makeshift stage filled with colorful posters and symbols, a group of beggars seeks attention.

Online reservations.

L’événement Spectacle, représentation Au secours la réalité Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY