Spectacle, représentation Au secours la réalité Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Au secours la réalité
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-09 2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12 2026-12-15 2026-12-16 2026-12-17
Comment représenter la misère ? Sur un théâtre de tréteaux peuplé d’affiches colorées et de symboles une clique de mendiants cherche à être regardée.
Réservation en ligne.Tout public
24 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
How can one portray poverty? On a makeshift stage filled with colorful posters and symbols, a group of beggars seeks attention.
Online reservations.
L’événement Spectacle, représentation Au secours la réalité Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
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