Spectacle, représentation Camille Chamoux Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Camille Chamoux

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Vous auriez un bon contact de rhumato ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait, c’est remboursé et ça prescrit des médocs.Tout public

25.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Do you know a good rheumatologist? Or a psychoanalyst? No, sorry—actually, a psychiatrist. It’s covered by insurance, and they prescribe medication.

L’événement Spectacle, représentation Camille Chamoux Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY