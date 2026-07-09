Spectacle, représentation Camille Chamoux Salle Poirel Nancy
samedi 14 novembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Camille Chamoux
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Vous auriez un bon contact de rhumato ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait, c’est remboursé et ça prescrit des médocs.Tout public
25.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Do you know a good rheumatologist? Or a psychoanalyst? No, sorry—actually, a psychiatrist. It’s covered by insurance, and they prescribe medication.
L’événement Spectacle, représentation Camille Chamoux Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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