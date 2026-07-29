Spectacle, représentation Chevreuil Association Monolithe Théâtre de Mon désert Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Chevreuil Association Monolithe

Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 00:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Chevreuil est un duo culte de rock expérimental français formé en 1998 par Julien F. et Tony C. qui s’expriment dans un dispositif quadriphonique où la guitare magnétique de Tony passe par quatre amplis qui entourent la batterie magnétique de Julien. C’est à la fois physique, spatial et viscéral, mêlant rythme et résonance, brouillant les pistes entre groupe de rock et installation expérimentale.Spectacle en création, travail en cours.

Sur réservation par mail.Tout public

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Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est poirel@nancy.fr

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English :

Chevreuil is a cult French experimental rock duo formedin 1998 by Julien F. and Tony C., who perform using a quadraphonic setup in which Tony’s “magnetic guitar” is fed through four amplifiers surrounding Julien’s “magnetic drums.” It is at once physical, spatial, and visceral, blending rhythm and resonance, blurring the lines between a rock band and an experimental installation. A work-in-progress performance.

Reservations by email.

L’événement Spectacle, représentation Chevreuil Association Monolithe Nancy a été mis à jour le 2026-07-19 par DESTINATION NANCY